فرنسا.. عناصر شرطة يعتدون على سائحة في مكاتبهم بباريس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه شرطيّان فرنسيان اتهاماتٍ بـ"الاعتداء الجنسي" على سائحة كندية في العاصمة باريس. وفي التفاصيل، فإنّ "السائحة التي تدعى إيميلي سبانتون، شهدت يوم الأربعاء الماضي، ضد الشرطيين وذلك في إطار محاكمتهما الجارية في باريس بتهمة الاعتداء عليها".

ويعود تاريخ الحادثة إلى العام 2014، حيث التقت ايميلي عناصر شرطة بالصدفة في حانة وسط باريس، وقبلت دعوتهم لزيارة مكاتبهم في المقر العام للشرطة الجنائية عقب مغادرتها الحانة. وفي تلك الأثناء، قام العناصر بعرض شرح مطول عن تاريخ هذا المقر الذي ورد في عديد من الأفلام والروايات الشهيرة، الأمر الذي أدى إلى اقناع إيميلي بالذهاب معهم.

وادّعت إيميلي أمام المحكمة أنّ "العناصر اقتادوها إلى الطابق الخامس في المبنى منتصف تلك الليلة، ومن ثم إلى مكتب مظلم وخالٍ من الناس"، موضحة أنّه "تمّ إجبارها على شرب مزيد من الكحول، فيما قام 3 عناصر منهم بالاعتداء عليها جماعياً".

وخلال المحاكمة، اعترفت السائحة أن "قرارها بمرافقة عناصر الشرطة كان أكبر خطأ في حياتها"، كما أقرّت أيضاً بحقيقة أنها كانت ثملة يوم الحادثة.

أمّا عنصري الشرطة، فأنكرا التهم الموجهة إليهما باغتصاب إيميلي، وأكّدا أنّ ما حصل كان بالتراضي، وذلك بعد عثور المحققين على آثار حمض نووي يعود إليهما على ثياب إيميلي. وفي حال أثبت تورط عنصري الشرطة في القضية، فإنهما سيواجهان حكماً بالسجن قد يصل إلى 20 عاماً.

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