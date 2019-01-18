النواب السويدي ينتخب رئيس الوزراء لولاية ثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أنهت السويد أربعة أشهر من الفراغ السياسي اليوم مع انتخاب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية.



ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملا الاثنين.



وأبرم لوفين اتفاقا تاريخيا مع حزب الوسط والحزب الليبرالي وحزب الخضر في الأسبوع الماضي ليجمع أحزابا من يمين الوسط ويسار الوسط من أجل منع الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة من المشاركة في وضع السياسات.

واضطر لوفن في النهاية لتقديم تنازلات مهمة لأحزاب اليمين والوسط للفوز بدعمهم، لعل أبرزها التعهد بإدخال معدل لأسعار السوق للمساكن الجديدة المعدة للإيجار وتخفيف قوانين العمل المشددة في السويد.

وإلى جانب الوسط والليبراليين، تسيطر الأحزاب الأربعة حاليا على 167 من مقاعد البرلمان الـ349، وهو عدد أقل من المقاعد الـ175 التي تشكل الغالبية في البرلمان.

ووفق النظام السياسي السويدي، بإمكان الحكومة أن تواصل عملها طالما أن غالبية النواب لم يصوتوا ضدها.



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