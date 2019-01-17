مصرع 30 من الطوارق شمالي مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قَتل مسلحون أكثر من 30 مدنيا من الطوارق , خلال هجوم بدراجات نارية في شمال مالي , حيث احتدمت الاشتباكات بسبب الصراع على الأراضي وشح المياه.

جاء الهجوم بعد مقتل أكثر من 40 من المدنيين الطوارق في المنطقة ذاتها , في منتصف ديسمبر , وسقوط 15مدنيا من عرقية الفولاني في منطقة موبتي بوسط مالي في الشهر نفسه .

ولم يكشف عن هوية منفذي الهجوم.

لكن نزاعات بين الطوارق ومجموعات الفولاني العرقية قتلت المئات وشردت الآلاف خلال العام الماضي.

ويزيد العنف من سوء الوضع الأمني المتردي بالفعل في المنطقة الصحراوية، التي تستخدمها جماعات متشددة في شن هجمات في مالي وأجزاء مختلفة من غرب أفريقيا.

وأبلغ نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا رويترز أن 34 من الطوارق قتلوا في قريتين قريبتين يوم الثلاثاء.

وقال كوتيا عبر الهاتف "طوق مسلحون على عدة دراجات نارية القريتين وأطلقوا النار على الناس".

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