ماكرون: سنواصل قتال داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الخميس، قتل 5 أمريكيين فى سوريا هذا الأسبوع، يظهر أن المعركة ضد داعش، لا تزال مستمرة، متعهداً بأن تُبقي فرنسا قواتها فى المنطقة هذا العام.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه خلال زيارته للقاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة تولوز،الخميس، إن "الانسحاب المعلن لحليفنا الأمريكي من سوريا، يجب ألا يحرفنا عن هدفنا الاستراتيجي وهو القضاء على داعش".

وأضاف: "سنُبقي انخراطنا عسكرياً في بلاد الشام ضمن التحالف الدولي ضد داعش خلال العام".

وأشار الرئيس الفرنسي، إن التفجير الذي حدث في منبج، وتبنته داعش، تؤكد عدم انتهاء المعركة ضد التنظيم، لافتاً إلى أنّ الأشهر القليلة المقبلة، ستكون حاسمة في محاربة التنظيم.

إقرأ أيضاً:

ماكرون يدعو الفرنسيين إلى "حوار وطني كبير"