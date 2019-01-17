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بوتين يصل إلى صربيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا، اليوم في زيارة رسمية ليوم واحد.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.

ومن المتوقع أيضا أن يجتمع الرئيس الروسي مع رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

وفور وصوله، وضع بوتين يرافقه الرئيس الصربي أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لمحرري بلغراد، ومن المتوقع أن يزورا كنيسة القديس سافا وسط العاصمة الصربية في وقت لاحق من اليوم.
 

 

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#أخبار عالمية #فلاديمير بوتين #صربيا #روسيا

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