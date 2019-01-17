اعتقال شاب خطط لاختراق البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات الأمريكية شابا من ولاية جورجيا عمره 21 عاما وأدانته بتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض من خلال إحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ومن ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.

بيونغ باك المدعي العام للمنطقة الشمالية في ولاية جورجيا للصحفيين أوضح أن الشاب حشر جلال، اعتقل في مقاطعة جوينيت ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي. وأنه حاول استخدام عبوات ناسفة للقيام بعدد من الهجمات.

وأضاف:"يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات".

وقال تايلر كروجر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة "لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن"

اقرأ المزيد:

ترامب سيزور وزارة الدفاع (البنتاغون)