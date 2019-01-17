إصابة شخص في انفجار بجامعة ليون الفرنسية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اندلع حريق في الجامعة الفرنسية "ليون" نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل حرم الجامعة، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.
الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد، فيما تم إخلاء الجامعة نتيجة للحريق الضخم.
وأكدت جامعة "ليون" أن الحريق اندلع فوق سطح إحدى الكليات في مدينة ليون الفرنسية، وأن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في الوقت المناسب.
وقالت الشرطة والجامعة إنه بينما كانت تجرى أعمال على السطح انفجرت أسطوانة غاز وبدأ الحريق.
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