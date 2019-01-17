إصابة شخص في انفجار بجامعة ليون الفرنسية

... بالفيديو ..عمل بطولي سعوديون يخمدون النار بعد انضرامها في مخبز بالرياض كشف مقطع فيديو تطوع شبان لإطفاء حريق اندلع ليلاً في مخبز بحي النسيم بالرياض، حيث تمكنوا من إخراج أسطوانات الغاز من المحل قبل أن تصل إليها النيران.

... حريق يتسبب بإجلاء آلاف الزوار لجزيرة تمثال الحرية في نيويورك قالت السلطات إنه جرى إجلاء الآلاف من زوار جزيرة يقع بها تمثال الحرية في ميناء نيويورك إثر نشوب حريق صغير بأحد مواقع البناء هناك..

... تقرير للأمم المتحدة يكشف استمرار انتشار داعش في ليبيا أوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن داعش واصل نشاطه بمناطق جنوب سرت في ليبيا، وامتد نحو الجنوب

... البنتاغون: الصين تفوقت في التصنيع العسكري شارفت الصين على الانتهاء من صناعة بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطوراً في العالم، بحسب ما أفاد تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية مشيرا الى انها تفوقت بالفعل