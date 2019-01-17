أمريكا ستفتح تحقيق جنائي بحق شركة هواوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أشار تقرير أن السلطات الامريكية تعتزم فتح تحقيق جنائي ستوجه من خلاله ادانة الى شركة الاتصالات الصينية هواوي.

كما أن وزارة العدل الأميركية تنظر في ادعاءات بسرقة هواوي لأسرار تجارية من شركائها الأميركيين،

ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي- موبايل. حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال .

ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير، كما لم تستجب هواوي ايضا لطلب للتعليق.

إذ ستزيد هذه الخطوة موجة حدة من التوترات بين الولايات المتحدة والصين

التي بدأت بعد إلقاء القبض على مينغ وانتشو المديرة المالية لهواوي بناء على مذكرة أميركية في كندا .

كما أثارت قضية مينغ التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توترا في العلاقات بين الصين وكندا.

واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينغ وحكمت على ثالث بالاعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا.

وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك حول روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية.

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