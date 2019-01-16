ماكرون يفتتح نقاشاً وطنياً للرد على مطالب السترات الصفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، من منطقة ريفية في النورماندي، إطلاق "نقاش كبير" غير مسبوق و"بدون محرمات" على المستوى الوطني، سعيا للرد على مطالب حركة "السترات الصفر" التي تهز البلاد.

وأمام 600 مسؤول محلي من قرى وبلدات النورماندي، تحدّث ماكرون عن سلسلة من "الانقسامات"، "الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية"، التي اعتبر أنها سبب غضب المتظاهرين المنتفضين منذ أكثر من شهرين على سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية.

وأعلن الرئيس أن هذه اللحظات التي تعيشها البلاد يمكن أن تكون "فرصة"، مضيفاً أن "كل التساؤلات مفتوحة" خلال الشهرين المقبلين من النقاش الوطني الذي يستطيع كل الفرنسيين المشاركة به والذي "لا يجب أن يتضمن محرمات".

من جهتهم، تحدّث أعضاء المجالس البلدية عن مشاكل مناطقهم، من نقص في عدد الأطباء، الى مشاكل النقل العام، وإغلاق مستشفيات توليد، والتفاوت في القدرة على الوصول إلى شبكة الانترنت، وغيرها.

وقال رئيس بلدية مينيل أن أوش، جان-نويل مونتييه "نعاني من العزلة مع أننا لا نبعد سوى 160 كلم عن باريس"، فيما أكد زميل له أنه يشعر وكأن "فرنسا تسير بسرعتين".

وأعلن نائب رئيس المجلس الاقليمي في النورماندي غي لوفران أن "الجميع يدرك أن فرنسا ليست على ما يرام"، معتبرا أن "الرابط بين الدولة التي تمثّلونها، والأمة التي هي نحن، مقطوع".

وقدّم رؤساء البلديات مقترحات عديدة لرئيس الجمهورية، تتراوح بين الاهتمام بالأرياف وإقامة حكومة وحدة وطنية واعادة العمل بالضريبة على أصحاب الثروات.

وعبر ماكرون عن تحفظه على فكرة اجراء استفتاءات للفصل في القضايا الوطنية المهمة، وهو الاقتراح الذي يؤيده الكثيرون من السترات الصفر.

وقال في هذا الصدد "علينا ألا ندفع الى وضع تكون فيه منافسة بين مختلف اشكال الديموقراطية" المباشرة منها والتمثيلية.

واضاف "اذا كان بامكان الاستفتاءات التراجع عما يكون البرلمانيون قد صوتوا عليه، نكون هنا قد حكمنا بالاعدام على الديموقراطية البرلمانية".

وقال أيضا في الاطار نفسه "عندما يكون هناك قرار صعب لا بد من اتخاذه، إن الممثلين عادة هم الذين يتخذونه، لأنهم يأخذون بعين الاعتبار العقبات. نادرا ما تتخذ القرارات الصعبة عبر الاستفتاءات".

وتابع ماكرون "انظروا الى ما يعاني منه اليوم اصدقاؤنا البريطانيون، لقد صوت الشعب لا استنادا الى معلومات خاطئة واكاذيب. وها هم ممثلوهم عاجزون اليوم عن تطبيق" ما جاء في الاستفتاء.

من جهة ثانية دافع ماكرون عن برنامجه الاقتصادي وعن الغاء الضريبة على الثروة.

وقال إنه يريد ان يتحمل الاشخاص الذين يعيشون في حالة فقر "مسؤولياتهم"، معتبرا ان "هناك من يحسنون القيام بذلك، ومن يرتبكون الحماقات". وأثار هذا التعليق انتقادات اليمين واليسار على حد سواء.

واضاف "البعض يريد دائما البحث عن مذنب، ولدي شعور بأنني اقوم بهذا الدور تماما، وانا اتحمل مسؤولية ذلك. لم يجبرني أحد على ان أكون هنا".

وأطلق ماكرون هذا النقاش الوطني لإعطاء نفس جديد لولايته واستعادة المبادرة بعد شهرين من الأزمة، وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي.

وجرت هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر، وسط تدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه.

ورغم حظر التظاهر في مكان الاجتماع في غران بورترود، تمكن نحو مئة من المحتجين من الوصول الى البلدة.

وطالب هؤلاء ب"استقالة ماكرون" قبل أن تفرقهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وردا على سؤال عما إذا كان ماكرون سيلتقي مواطنين ويتناقش معهم على غرار ما يفعله عادة، قال قصر الإليزيه إن المسألة تتوقف على الأجواء السائدة.

مخاطر النقاش

ومنذ قيام بعض المتظاهرين بالتهجم عليه في مطلع كانون الأول/ديسمبر في بوي آن فولي بوسط فرنسا، تجنب ماكرون التواصل مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ (شرق) في 14 كانون الأول/ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.

وقال مصدر حكومي "الوقت ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، الناس لا يرغبون برئيس قابع في الإليزيه".

وزار ماكرون النورماندي الثلاثاء برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل وارغون، ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش الوطني.

ورأى رئيس الجمعية الوطنية ريشار فران أن "استقلالية النقاش الكبير ستكون كاملة"، في إشارة إلى تعيين خمسة "ضامنين" قبل الجمعة مهمّتهم التأكد من احترام الاستقلالية والحيادية.

ويحرص قصر الإليزيه على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيودا على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من "السترات الصفر" والمعارضة، ومن غير الوارد بالتالي أن يحسم الرئيس أي موضوع قبل انتهاء المناقشات في منتصف آذار/مارس.

وهذه الخطوة هي الأولى في جولة سيقوم بها الرئيس في كافة أنحاء فرنسا، سيصغي خلالها إلى رؤساء بلديات كل المناطق الفرنسية.

وسيدوم النقاش الكبير شهرين وسيتمحور حول أربع ملفات أساسية، هي الضرائب والنفقات الحكومية، وتنظيم الوظائف العامة، والتحوّل البيئي، والديموقراطية والمواطنة.

لكن سيتحتم على الرئيس بذل جهود كبيرة لاقناع العديد من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين.

فإن كان حوالى 40 % من الفرنسيين ينوون المشاركة في هذا النقاش الكبير، يعتقد 34% منهم فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة "السترات الصفر"، بحسب استطلاع للرأي أجرته "إيلاب" ونشرت نتائجه الإثنين قناة "بي أف أم تي في".

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