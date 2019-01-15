تبادل الإتهامات بين واشنطن وموسكو حول انهيار المعاهدة النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، ما يزيد من احتمال أن تنفذ واشنطن تهديداتها بالانسحاب من المعاهدة على أساس هذه الاتهامات.



من جانبها، حملت موسكو، واشنطن مسؤولية الانهيار الوشيك لمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، بعد فشل محادثات جديدة في جنيف لإنقاذ هذه الاتفاقية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد المحادثات في جنيف، إن المسؤولية على هذا تقع بشكل تام على الجانب الأمريكي، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

ومعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، هي اتفاقية أبرمت في 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي، وقعت عليها واشنطن، والرئيس الأمريكي رونالد ريگان، والأمين العام ميخائيل گورباتشوڤ، في 8 ديسمبر 1987، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في 27 مايو 1988، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو من العام نفسه.









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