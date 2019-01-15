مادورو يعلن عن إجراء مناورات عسكرية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيسُ الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين عن نيةِ بلاده إجراء مناوراتٍ عسكرية كبيرة في الشهر القادم.

وقال مادورو أثناء كلمة ألقاها في جلسةٍ خاصة للجمعية الوطنية التأسيسية

إن المناوراتِ العسكرية المدنية الخاصة بإحياءِ ذكرى بوليفار والذكرى الـمئتين لمؤتمرِ أنغوستور ستجري في الفترة ما بين العاشر والخامس عشر من شباط/ فبراير.

وعقد مؤتمر أنغوستور في فبراير عام 1819 بمبادرة من سيمون بوليفار (البطل الوطني لفنزويلا) الذي كان يقود النضال ضد السيطرة الإسبانية في أمريكا اللاتينية.

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