توقيف مستشار للجيش الألماني بشبهة التجسس لصالح إيران
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اعتقلت السلطات الالمانية الثلاثاء ألمانياً من أصل أفغاني للاشتباه في أنه كان يتجسس لحساب إيران أثناء عمله كمستشار ثقافي ولغوي للجيش الألماني.
وقات النيابة الفدرالية في بيان إن الرجل البالغ من العمر 50 عاما واسمه عبد الحميد س. "كان مقيِّماً لغوياً ومستشاراً للمسائل الثقافية لدى القوات المسلحة الألمانية. ويعتقد انه بهذه الصفة نقل معلومات الى جهاز استخبارات إيراني".
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