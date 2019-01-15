المحكمة الجنائية تبرئ رئيس ساحل العاج السابق
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
برأت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأمرت بالافراج الفوري عنه.
وقال رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر ان "المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الريس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم" الموجهة إليهما "وتأمر بالافراج الفوري عن المتهمين".
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