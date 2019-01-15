المحكمة الجنائية تبرئ رئيس ساحل العاج السابق

... مختصون: استخدام الاغتصاب كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية لأول مرّة في تاريخها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً صارماً بحق جان بيير بيمبا النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية..

... الجيش يدعم ضابطاً لقيادة المرحلة الإنتقالية في بوركينا فاسو أعلن الجيش في بوركينا فاسو دعمه للكولونيل إسحق زيدا الذي نصّب نفسه فجر السبت رئيسا للبلاد في غمار حالة من التشوش السياسي عقب تنحي الرئيس بليز كومباوري.

... بالفيديو: شاهد ماذا فعل فيل هائج بالمارة في الشارع؟ تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيل هائج أثار حالة من الذعر في أحد الشوارع بالهند، في بداية المقطع، يظهر الفيل وهو يفتك برجل هندي أوقعه على الرصيف، وأخذ يوجه له ضربات قاتلة بخرطومه وأنيابه العاجية،

... عاصفة ثلجية قوية تتجه صوب واشنطن اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن السبت، بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب الأوسط الأمريكي وتسببت في العديد من الوفيات المرورية، وحصار بعض سائقي السيارات..

... مشتبه به جديد على خلفية اعتداءات باريس عام 2015 وجهت التهمة في نهاية ديسمبر في بلجيكا إلى رجل للاشتباه بأنه زود الجهاديين الذين شنوا هجمات باريس في نوفمبر 2015، وأودع السجن، على ما أفادت النيابة العامة..