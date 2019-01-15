اعتقال موظف بالجيش الألماني لشبهة التجسس لإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أعلن الادعاء في ألمانيا اعتقال موظف بالجيش للاشتباه في تجسسه لحساب ايران.

وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان إن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية والذي عرفه فقط باسم "عبد الحميد س" تمشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل اليوم الثلاثاء في ولاية راينلاند غربي ألمانيا.

وكان المشتبه به (50 عاما) يعمل مترجماً للجيش الألماني وهو متهم بنقل معلومات إلى ايران

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية هذه التقارير لكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل أخرى.

أفاد موقع "شبيغل أونلاين" الإخباري الألماني أن المشتبه به تجسس على الجيش لسنوات وكان يتمتع بإمكانية الوصول إلى مواد سرية للغاية بما في ذلك بعثة القوات الألمانية في أفغانستان.



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