إيران تفشل في إطلاق القمر الصناعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت التلفزيون الرسمي أن إيران فشلت اليوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير في وضع قمر صناعي في المدار بعد إطلاقه في عملية حذرت الولايات المتحدة طهران بشأنها، حسب ما أعلن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي للتلفزيون الرسمي.

وقال جهرمي إن "الصاروخ الناقل للقمر الصناعي، بيام، قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، لذا لم يستقر في المدار".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد جدد أمس الاثنين 14 كانون الثاني/ ديسمبر خلال زيارته إلى محافظة غلستان شمال إيران، تأكيده على أن إيران ستطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء في الأيام القادمة، وسيستقران في

مدار 600 كيلومتر عن سطح الأرض.

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