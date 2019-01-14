ماكرون يدعو الفرنسيين إلى "حوار وطني كبير"

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد رسالة إلى الفرنسيين دعاهم فيها إلى "الحوار الوطني الكبير" لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تسببت بها حركة "السترات الصفراء" منذ نحو شهرين.

ونشر ماكرون مساء الأحد رسالته على الموقع الإلكتروني لقصر الإليزيه وتغريدة على حسابه في موقع تويتر، حث فيها الشعب الفرنسي على المشاركة في هذا الحوار و"تحويل الغضب إلى حلول".

وينحدر ناشطو "السترات الصفراء" من طبقات شعبية ومتوسطة نزلوا إلى الشارع للتنديد بسياسات الحكومة المالية والاجتماعية. وقد تمكنوا السبت من حشد 84 ألف شخص في كل أنحاء البلاد، مقابل نحو خمسين ألفا الأسبوع الذي سبقه، بحسب وزارة الداخلية.

وكان ماكرون وعد بهذا النقاش في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لدى إعلانه إجراءات عدة تجاوبا مع حركة "السترات الصفراء". ويريد ماكرون من رسالته هذه دعوة الفرنسيين إلى الاستفادة من فرصة الحوار.

وقرر التوجه الثلاثاء إلى منطقة النورماندي في غرب البلاد في إطار إطلاق هذا الحوار.

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