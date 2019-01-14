عائلة مسلمة تواجه بالعنصرية على باب مستشفى بأمريكا..والسبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

وجه لأسرة مسلمة في ولاية فرجينيا الأمريكية عبارات قاسية، حين حاولت زيارة رضيعة ابنها المولودة حديثاً في أحد المستشفيات.



وبحسب تقارير إعلامية، فقد مُنعت العائلة من دخول مستشفى في مدينة فيرفاكس في ولاية فرجينيا الأمريكية بسبب مظرها "المفزع"، بحسب ما وصفها طاقم العمل في المستشفى.



وقالت عائلة أحمد زهر، التي تتألف من الأم والأب وابنتهما، إنها كانت ترغب بزيارة رضيعة ابنها، قبل أن يوقفها أفراد الأمن في باب المستشفى الذي هددها بالطرد بقوة في حال لم ترحل بسبب إرتداء الوالدة والإبنة النقاب.



وقد صرخ رجال الأمن في وجه أفراد العائلة بلهجة شديدة قائلين: "لا يفترض أن تكونوا هنا... مظهركم مفزع. لا أحد يريدكم هنا. لا الأطباء ولا الممرضين ولا المرضى".

وقالت عائلة أحمد زهر، إنها كانت تزور رضيعة ابنها، قبل أن يوقفها أفراد الأمن في باب المستشفى الذي هددها بالطرد بقوة في حال لم ترحل بسبب ارتداء الوالدة والابنة النقاب.



وبعدما لجأ العاملون في المستشفى للشرطة، تقدمت العائلة بشكوى ضد المستشفى.



ومن جهةٍ أخرى، أصدرت إدارة المستشفى بياناً جاء فيه: "نحترم ونقدر مجتمعنا المتنوع، ونعتقد أن لجميع المرضى الحق في بيئة آمنة ومحترمة وخالية من جميع أشكال التمييز. نحث موظفينا على سياسة صارمة ضد التمييز والعنصرية".

مصدر الصورة : elbalad

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