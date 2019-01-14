زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر، منطقة قرب مدينة أنكوريدج في ولاية ألاسكا الأمريكية، الأحد، دون أن ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال كان على بعد 11 كيلومترا جنوب غربي "بوينت ماكنزي"، وبعمق 40 كيلومترا تقريبا.

وفي نوفمبر الماضي، وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات في منطقة قرب أنكوريدج التي يسكنها نحو 300 ألف شخص، مما أسفر عن أضرار ببعض الطرق وتعطيل خدمة الاتصالات، وأضرار أخرى محدودة.

وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني، أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.

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