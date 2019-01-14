تحطم طائرة شحن من طراز بوينغ قرب طهران ومقتل جميع ركابها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تحطمت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" في منطقة سكنية بضواحي طهران، اليوم الاثنين، ولقي جميع ركابها العشرة مصرعهم.

والطائرة تابعة لشركة كازاخستانية وقد سقطت في منطقة سكنية "زيبا دشت" قرب "مطار فتح" في مدينة كرج غرب طهران.

من جانبه قال الناطق باسم مؤسسة الطيران الايرانية، عفر زادة، إن الطائرة سقطت أثناء محاولتها الهبوط في "مطار فتح"، موضحا أنها خرجت عن المدرج أثناء هبوطها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

هذا وقال رئيس منظمة الطوارئ، أنه تم ارسال مروحية و6 فرق إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.

وبحسب المسؤولين في مؤسسة الطيران الإيرانية فإن الطيار فشل في السيطرة على الطائرة وهبط في نهاية المدرج، واصطدم بجدار المطار، ثم ضرب بلدة سكنية بالقرب من المطار.

وأقلعت الطائرة من مطار "مهرأباد" في طهران وكانت متجهة إلى مطار "بيام" جنوب غرب مدينة كرج، إلا أنها تعرضت لخلل فني أثناء الطيران ما اضطرها للهبوط في "مطار فتح" في المدينة ذاتها.

مصدر الصورة: حساب Iran Press News Agency على تويتر

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