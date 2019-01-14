الغارديان: "الفاغنر" متورطة في مقتل الصحفيين الروس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحيفة الغارديان البريطانية)

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقا يثبت تورط جماعة "الفاغنر" الروسية وهي عبارة عن قوات مرتزقة متخصصة في تدريب قوات الاستخبارات والأمن ، في مقتل الصحفيين الثلاثة الروس في افريقيا الوسطى اواخر يوليو 2018.

وأوضحت الصحيفة ان التحقيقات استنتجت قتل الصحفيين الثلاثة نظرا لقيامهم بالتحقيق في ظاهرة انتشار جماعة "الفاغنر" في افريقيا الوسطى وارتباطها بالجيش الروسي وليس على يد متمردين او جماعة من قطاع الطرق بحسب ما صرحت السلطات الروسية آنذاك.

وبحسب الصحيفة فان نتائج التحقيقات تأكدت بعد أن كشفت القيادة الإفريقية النقاب عن قائد فريقها المدرّب في روسيا ، مما سلط الضوء على العلاقات العسكرية المتنامية بين موسكو وأفريقيا ، والتي أثارت قلق الغرب.

كما صرح وزير دفاع جمهورية افريقيا الوسطى خلال زيارة سابقة لروسيا ان موسكو مرحب بها لفتح قاعدة عسكرية في الجمهورية .

واضافت التحقيقات ان قتل الصحفيين جاء بناء على اوامر من يفغيني بريغوزين، او ما يعرف باسم " طباخ بوتين" ، وهو الذي أسس جماعة "الفاغنر" .

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