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اعتقال سائق شاحنة دهس متظاهراً بهولندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتقلت السلطات الهولندية سائق شاحنة يشتبه في أنه دهس متظاهرا من حركة "السترات الصفراء" في مدينة شرقي بلجيكا، وفقاً لوكالة الأنباء البلجيكية اليوم .

واعتُقِلَ ساحق الشاحنة الهولندي، بعد إصدار بلجيكا أمراً أوروبياً باعتقاله ، و فَرَّ المشتبه بعد دهس المتظاهر ووُجِدَت شاحنته فارغة في مرآب القرب من المدينة الهولندية.

وكشفت قناة "ان او اس" البلجيكية نقلاً عن وسائل اعلام محلية، أن الرجل اعتقل في تيلبورخ.

وتوفيت الضحية ليلة الجمعة متأثرة بجراحها، أثناء مشاركتها في مسيرة في الطريق الذي يربط مدينة لياج البلجيكية بماستريخت.

وعلى غرار حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، يتظاهر البلجيكيون في هذه المنطقة الحدودية مع هولندا للمطالبة بتقليل الأسعار واحتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية.

 

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