إصابة أكثر من 40 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في كابول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصيب أكثر من 40 شخصا على الأقل بجروح، الاثنين، من جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع يقطنه أجانب، في شرق العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، إن الانفجار استهدف مجمع "غرين فيليدج" الذي يسكنه بعض الموظفين الأجانب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله مايار، قوله على تويتر إن "أكثر من 40 شخصا أصيبوا"

اقرأ أيضا:

ارتفاع حصيلة جرحى انفجار باريس إلى 36 جريحاً