وفاة مرضى في فنزويلا جراء انقطاع التيار الكهربائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي اثنان من المرضى على الأقلّ نتيجة انقطاع طويل للتيّار الكهربائي في أحد أكبر مستشفيات فنزويلا، في وقت تمّ إجلاء نحو 100 شخص آخرين منه، وفق ما ذكرت مصادر نقابيّة السبت.

وقال مسؤول نقابيّ عن مستشفيات وعيادات كراكاس على "تويتر" إنّ "اثنين من المرضى كانا في حالةٍ خطرة توفّيا"، فيما قال مسؤول نقابي آخر" دينيس غيديز" لوكالة فرانس برس إنّ "العديد من المرضى الذين كانوا في العناية المركّزة" قد توفوا.

وبدأ انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى كاراكاس الجامعي في فترة ما بعد ظهر السبت واستمر ليلا.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي، عزا وزير الطاقة الكهربائيّة الجنرال لويس موتا دومينغيز ما حصل إلى "هجوم منهجي من الامبراطوريّة، لمحاولة خلق فوضى".

ونيكولاس مادورو الذي أُعيد انتخابه في 20 أيّار/مايو في اقتراع قاطعته المعارضة، بدأ الخميس ولايةً رئاسيّة ثانية مدّتها ستّ سنوات لم تعترف بشرعيّتها العديد من الحكومات، بما فيها الإدارة الأميركيّة.

وتمّ إجلاء نحو 100 شخص من أطبّاء وموظّفين ومرضى من المستشفى، في إجراء وقائيّ، وفق رجال إطفاء

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