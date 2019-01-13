واشنطن تدعو الى تشكيل حكومة جديدة في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية روبرت بالادينو في بيان إن شعب فنزويلا يستحق أن يعيش بحرية في مجتمع ديموقراطي تحكمه دولة قانون، موضحاً موقف الولايات المتحدة من ضرورة إقامة حكومة جديدة في فنزويلا.

وأضاف "حان الوقت للبدء بانتقال هادئ نحو حكومة جديدة. ندعم دعوة الجمعية الوطنية جميع الفنزويليين الى العمل معا، في شكل سلمي، لتشكيل حكومة دستورية وبناء مستقبل أفضل".

واعتبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يزور ابو ظبي ان التطورات في فنزويلا "بالغة الاهمية".

وصرح للصحافيين الذين يرافقونه في جولته، ان الولايات المتحدة تواصل منذ عامين القيام بما في وسعها، والعمل بجهد من اجل عودة ديموقراطية فعلية الى هذا البلد.

والخميس، أعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جون بولتون أن الولايات المتحدة لن تعترف بشرعية مادورو، وكتب على تويتر "سنواصل زيادة الضغط على هذا النظام، ودعم الجمعية الوطنية الديموقراطية والدعوة الى الحرية والديموقراطية في فنزويلا".

وخلال اجتماع طارىء تناول الوضع في فنزويلا، رفضت منظمة الدول الاميركية الاعتراف بشرعية حكومة مادورو ودعت الى إجراء انتخابات رئاسية جديدة "مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية".

وأعيد انتخاب مادورو في 20 أيار/مايو في عملية قاطعتها المعارضة، وبدأ الخميس ولاية رئاسية ثانية لستة اعوام.



ودعا البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، الخميس الى تعبئة في 23 كانون الثاني/يناير من اجل المطالبة بحكومة انتقالية.

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