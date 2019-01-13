مخاوف الشرطة النيجرية لتزايد عدد القتلى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أعربت الشرطة النيجيرية عن قلقها من احتمال تزايد مقتل عدد كبير من المدنيين جراء انحراف ناقلة وقود عن مسارها قبل أن تشتعل وتنفجر بينما حاول الناس جمع الوقود.

إذ راح على خلفية الحادث 18 شخصا على الأقل قتلوا في الانفجار، في منطقة أودوكباني غرب البلاد

كما تم نقل المصابين إلى مستشفى التعليم في جامعة كالابار لتلقي العلاج إثر تعرضهم لحروق بدرجات متفاوتة.

وسارع السكان لجمع الوقود الذي تسرب قبل اندلاع الحريق الذي أعقبه الانفجار.

وأفادت الناطقة باسم شرطة ولاية كروس ريفر ايرين أوغبو أنه لربما نجم الانفجار عن اصطدام العبوات الفولاذية المستخدمة لجمع الوقود.

وقالت "لا يمكنني تأكيد العدد الدقيق للضحايا"، لكنها أشارت إلى أنه "مرتفع".

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