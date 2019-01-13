قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الأفغاني، السبت، مقتل اثنين من مُسلحي طالبان، وإصابة ثلاثة آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، في ولاية زابل جنوبي أفغانستان.

وقال الجيش في بيان له أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، إن المسلحين كانوا مُنشغلين بزرع العبوة الناسفة، عندما وقع الحادث في أحد أحياء ولاية زابل، مشيراً إلى أن مُسلحي طالبان وداعش غالباً ما يستخدمون العبوات الناسفة كسلاح عند استهدافهم للقوات الأمنية، ومسؤولي الحكومة الأفغانية.

وهذه الهجمات، تُسفر عن مقتل مدنيين عاديين، وفي بعض الحالات يقوم مُسلحو طالبان بتفجير أنفسهم بعبوات بدائية الصنع، وفقاً لما ذكره البيان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ذكرت في تقريرها الخاص عن حقوق الإنسان، الذي أصدرته في أواخر العام الماضي، أن أفراد الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، يجب أن تنهي الاستخدام العشوائي والمفرط لجميع العبوات الناسفة في المناطق التي يقطن فيها المدنيون.



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