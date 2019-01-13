بولندا تلقي القبض على 2 متورطين بالتجسس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ذكرت وكالات الأنباء أن السلطات البولندية ألقت القبض على أحد مواطنيها المتخصصين في الأمن الإلكتروني، وموظف آخر صيني يعمل في شركة "هواوي" الصينية، بتهمة "التجسس".

وأشارت الوكالات أن نائب رئيس جهاز المخابرات البولندي "ماتشي فاشيك" أفاد لوكالة الأنباء البولندية، أن الصيني موظف يعمل في شركة إلكترونيات كبيرة أما الرجل البولندي فهو شخص معروف في دوائر قطاع الأمن الإلكتروني".

من جهتها، أشارت متحدثة باسم رئيس جهاز المخابرات إلى أن الموقوفين سيظلان قيد الاحتجاز لمدة 3 شهور.

ونأت شركة "هواوي" بنفسها عن القضية، حيث قررت طرد الموظف الصيني الذي يعمل لديها بعد اعتقاله في بولندا، بحسب ما ذكرته وكالة "أ ف ب “الفرنسية.

وجاء ذلك بعد اعتقال كندا في كانون الأول /ديسمبر الماضي، المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية بناء على طلب من الولايات المتحدة، بسبب اتهامات تتعلق بمخالفات مالية واحتيال وتزوير، قبل ان يتم الافراج عنها بكفالة مالية.

وتوقعت "هواوي" في كانون الأول أن تحقق زيادة بنسبة 21% في الأرباح لعام 2018 رغم "المعاملة السيئة" حول العالم، ومنع عدة دول لتقنياتها في مجال الاتصالات.

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