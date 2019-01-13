أنشطة تخصيب يورانيوم جديدة لإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران بدأت أنشطة أولية لتصميم عملية حديثة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لمفاعلها النووي ، ما يشير إلى مواجهة الاتفاق النووي مخاطر جديدة.

تصريحات علي أكبر صالحي التي نقلها التلفزيون الإيراني تزيد الضغط على المجتمع الدولي ، ذلك لأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة تعني تخلي إيران عن شروط الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف علي أكبر صالحي: "قد بدأت الإجراءات الأولية لتصميم الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة وأصبحنا على أعتاب ذلك، وهو منتج مختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمئة، وأي مفاعل يتم إنشاؤه يمكننا توفير الوقود له كمفاعل طهران".

وأعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب أميركا من الاتفاق في مايو، واستئناف العقوبات على طهران. وقال مفتشو الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن إيران لا تزال ملتزمة بالشروط التي تحد من نسبة التخصيب إلى 3.5 بالمئة.

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