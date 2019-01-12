16 قتيلا في حريق داخل عيادة بالإكوادور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتل 16 شخصًا في منطقة غواياكيل بالإكوادور الجمعة، جرّاء حريق أتى على عيادة متخصّصة في علاج الإدمان، بحسب الدفاع المدني.

وقال الدفاع المدني في بيان إنّ رجال الإطفاء عثروا على "16 شخصًا ميتًا داخل المبنى بسبب الاختناق".

وأضاف ان هناك أشخاصًا عدّة لم يُحدّد عددهم قد أصيبوا "بحروق في المجاري التنفّسية" ونُقلوا إلى المستشفى.

وقد اندلع الحريق لسبب غير محدّد في عيادة متخصّصة بعلاج الإدمان في هذه المدينة الساحليّة الواقعة بجنوب غرب البلاد.

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