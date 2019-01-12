هايلي وإيفانكا مرشحتان لرئاسة البنك الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي , وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، من بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفا لجيم يونغ كيم المستقيل.

وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق، دائما باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يتم التداول ايضا في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقا للصحيفة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لا تعلق على مرشحين محتملين.

وقال مجلس البنك الدولي الخميس إنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل وسيعلن خلفا لكيم بحلول منتصف نيسان/أبريل المقبل.

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