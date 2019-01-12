مقتل 3 كنديين في حادث سير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20، إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة، وفقما ذكر مسؤولون محليون.



وقال شارل بورديلو قائد شرطة أوتاوا إنه تم اعتقال سائق الحافلة في موقع الحادث الذي يجري استجوابه، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وقال جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا إن 23 شخصا أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة ونقلوا إلى المستشفى. وأكد مستشفى أوتاوا على "تويتر" استقباله 9 مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لمكان الحادث العاملين في الطوارئ يعالجون بعض الأشخاص على الأرض، بينما استخدم آخرون سلالم لنقل الركاب المحاصرين داخل الطابق العلوي للحافلة.

وهذا ثاني حادث تصادم كبير لحافلة نقل عام بمدينة أوتاوا خلال السنوات الأخيرة.

وكانت حافلة ركاب من طابقين قد اصطدمت بقطار ركاب في سبتمبرعام 2013 مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص منهم سائق الحافلة.



اقرا: احتجاز سائح كندي في سوريا