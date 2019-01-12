مسلحون يقتلون 12 مدنياً في بوركينا فاسو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل 12 مدنياً، في هجوم إرهابي، في قرية غاسيليكي بمنطقة الساحل شمالي بوركينا فاسو.

وقال مصدر محلي، إن مجموعة من الإرهابيين، نهبوا متاجر وأطلقوا النار على الناس المتجمعين في السوق الأسبوعية للقرية.

ومنذ ثلاث سنوات، تشهد بوركينا فاسو هجمات متكررة لمتطرفين إسلاميين خصوصاً في مناطق الشمال.

وعلى إثر ذلك، تمت إقالة قائد أركان الجيش عمرو سادو، الخميس في وقت لم تتمكن فيه قوات الأمن من القضاء على الهجمات.

وحتى الآن وخلفت هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015 أكثر من 270 قتيلاً، وأعلنت حالة الطوارىء منذ الأول من كانون الثاني/يناير في 14 مقاطعة من أصل 45 شهدت هجمات.

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