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قائد العمليات البحرية الأمريكية إلى الصين الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أمريكيون أنّ الأدميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية الأمريكية، سيلتقي الأسبوع المقبل نظيره الصيني، في وقت يسعى بلداهما للحد من المخاطر العسكرية وسط التوترات التجارية بينهما.

وستكون هذه الزيارة الثانية لريتشاردسون بصفته قائدا للعمليات البحرية الأمريكية، في محاولة لتحسين العلاقة بين البلدين.

وسيزور ريتشاردسون بكين ونانجينغ من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي قائد البحرية الصينية نائب الأدميرال شين جين لونغ.

وقال ريتشاردسون في بيان "التبادل الروتيني لوجهات النظر أمر ضروري من أجل تقليل المخاطر وتجنّب الحسابات الخاطئة".

وأضاف "الحوار الصادق والصريح يمكن أن يحسّن العلاقة بطرق بنّاءة، ويساعد في استكشاف مجالات نتقاسم فيها مصالح مشتركة، ويخفف من المخاطر".

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