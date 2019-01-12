عاصفة ثلجية تجتاح الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اجتاحت عاصفة ثلجية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى في الولايات المتحدة ،قبل أن تتجه شرقاً.

مئات الرحلات الجوية ألغيت وتم تأجيلها بسبب الثلوج، وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج تصل سماكتها إلى 45 سنتيمترا في المناطق جبلية.

العاصفة بدأت على شكل أمطار في المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي.

وقال موقع أكيو ويذر للأرصاد الجوية إن من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ سمكها نحو 15 سنتيمترا على كانساس وأركنسو وما يصل إلى عشرة سنتيمترات على واشنطن العاصمة قبل توجه العاصفة إلى البحر في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقال راندي أدكينز خبير الأرصاد الجوية بالموقع إن "من المتوقع أن تسبب العاصفة فوضى في الجزء الأوسط من البلاد ثم تمتد شرقا إلى ولايات وسط الأطلسي".

وقال بول ووكر خبير الأرصاد الجوية في أكيو ويذر إنه على الرغم من أن العاصفة لن تصل إلى شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية العالية فمن المرجح أن تؤدي إلى تعطل حركة النقل الجوي والبري من مدينة كانساس إلى انديانابولس وستؤدي إلى أشد تساقط للثلوج حتى الآن خلال الشتاء على سينسناتي ووادي نهر أوهاي.

المزيد: