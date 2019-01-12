جرحى في انفجار وسط باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع انفجار قوي في مخبز في الدائرة التاسعة في باريس صباح اليوم السبت ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة، كما أعلنت الشرطة وصحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

وأعلنت الشرطة أن حريقا اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حاليا فرضية تسرب للغاز.

وشاهد مراسل فرانس برس عناصر الاطفاء يخرجون شخصا على الأقل على حمالة من المبنى.

وهرع عناصر الإطفاء لاخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الاسعاف عددا من المصابين في مكان الحادثة.



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