الصين تعلن عن زيارة مرتقبة لواشنطن لمواصلة المفاوضات التجاري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنّ من المحتمل أن يُجريَ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي , زيارةً الى واشنطن نهاية الشهر الجاري، لمواصلة المفاوضات التجاريّة بين البلدين.

وقال منوتشين لصحافيّين، هامش جلسة استماع في الكونجرس إنّ هناك "نيّة" لترتيب زيارة لليو هي، كبير المفاوضين في محادثات التجارة مع الولايات المتّحدة، في وقت لاحق الشهر الحالي، بحسب معلومات أوردتها وكالة "بلومبرغ" وأكّدتها لاحقاً وزارة الخزانة الأميركيّة.

وأشار منوتشين إلى أنّ الإغلاق الموقّت في الحكومة الأميركيّة لن يُشكِّل عقبةً أمام هذه الزيارة.

وأعلنت الصين،الخميس، أنّ المفاوضات التجاريّة التي تُجريها مع الولايات المتّحدة "وضعت أسس" معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري بينهما.

وأجرى وفد أميركي محادثات في بكين من الإثنين إلى الأربعاء هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في الأوّل من ديسمبر إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر.

وانتعشت الأسواق العالمية على خلفية التفاؤل بإمكان توصّل الجانبين إلى اتفاق قبل انقضاء الهدنة وتلافي فرض مزيد من الرسوم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيان لوزارة التجارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة خاضتا "محادثات مكثفة ومعمقة ومفصلة حول التجارة والقضايا الهيكلية محل الاهتمام المشترك".

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