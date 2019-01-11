مسؤول أمريكي: بدأنا سحب معدات من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأمريكي بدأ بسحب معدات من سوريا، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب ألفَي جندي أمريكي تمّ نشرهم هناك، غير واضح.

ورفض المسؤول الأمريكي الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك لأسباب أمنية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية على علم مباشر بالعملية قوله إنّ سحب المعدات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأمريكي من سوريا، في حين لم يصف المسؤول بالضبط، ما كانت تحتويه تلك الشحنة، أو كيف تمّ نقلها.

في ذات الإطار، قال وزير الخارجيّة الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إنّ الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم، مؤكّداً لافتاً إلى أنّ واشنطن ستعمل بالدبلوماسية على طرد آخر جندي إيراني من سوريا.

ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أميركي في سوريا، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلّية تُقاتل تنظيم داعش.

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