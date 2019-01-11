محاكمة متهمين بسرقة أكبر قطعة نقدية في العالم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدأت الخميس محاكمة 4 رجال متهمين بسرقة أكبر قطعة نقدية ذهبية في العالم، تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين و 600 ألف يورو، بعد أن اقتحموا متحفا متخصصا للقطع النقدية بالعاصمة الألمانية برلين.

القطعة النقدية العملاقة، هي قطعة تذكارية ذهبية نقش على أحد وجهيها ورق شجرة القيقب، بينما نقش على الوجه الثاني صورة الملكة اليزابيث الثانية، وأصدرتها دار سك العملة الملكية الكندية عام 2007.

بدأت الخميس محاكمة 4 رجال متهمين بسرقة أكبر قطعة نقدية في العالم، تقدر قيمتها بحوالي 3.6 مليون يورو، بعد أن اقتحموا متحفا متخصصا للقطع النقدية بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن المتوقع أن تستغرق محاكمة المتهمين 12 يوما وسط تغطية إعلامية موسعة، خصوصا بعد أن وصفت السرقة بالفضيحة نظرا لسهولة عملية السرقة، وعدم انطلاق جرس الإنذار في المتحف أثناء الحادثة.

ونفذ الرجال الأربعة السرقة من متحف بود فيما يعرف بجزيرة المتاحف ببرلين في السابع والعشرين من مارس عام 2017 مستخدمين سلما وسيارة وعربة جر.

أما القطعة النقدية العملاقة، فهي قطعة تذكارية ذهبية نقش على أحد وجهيها ورق شجرة القيقب، بينما نقش على الوجه الثاني صورة الملكة اليزابيث الثانية، وأصدرتها دار سك العملة الملكية الكندية عام 2007.

والقطعة النقدية كبيرة الحجم، حيث يصل قطرها إلى 53 سنتيمترا، أي ما يوازي إطار سيارة، أما سمكها فيقدر بحوالي 3 سنتيمترات، فيما يبلغ وزنها 100 كيلوغرام، وهي من الذهب الخالص والنقي بدرجة 99.999 في المئة.

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