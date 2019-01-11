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قتيل و16 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

  أعلن مركز الاعلام الامني العراقي عن مقتل مدني وإصابة 16 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في منطقة سوق القائم غربي محافظة الأنبار في العراق.  وأوضح المركز أن من بين الجرحى 4 عناصر من الأجهزة الأمنية.  

 وأفاد مصدر امني في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتل وجريح بانفجار سيارة مفخخة داخل السوق العام بقضاء القائم غربي الانبار.

 وذكرت مصادر أمنية أن“مجهولين استهدفوا منزلاً بعبوة صوتية بالقرب من جامع الفردوس ضمن منطقة حي أور محلة ٣٢٩".
 

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