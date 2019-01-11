قاتل "اوبر " المتسلسل يلقي اللوم على الشيطان بعد قتله 6 ركاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ملقياً اللوم على الشيطان اعترف الأمريكي جيسون دالتون (48 عاماً) الذي يعمل سائق "أوبر" بارتكابه جريمة قتل بحق ستة ركاب غرباء في يوم واحد.

وفي تقرير عن الحادثة، أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ دالتون اعترف بارتكابه جرائمه "فقط لأنه أراد ذلك".

ونقلت الصحيفة عن دلتون قوله: "الشيطان في تطبيق أوبر كان يتحكم بي في هذا اليوم. كان يتحكم بالكامل بعقلي وجسدي".

واعترف دالتون أنه في 20 شباط 2016، أطلق النار على تينا كاروذرز (25 عاما) ثم قتل ريتش سميث (53 عاما) وابنه تايلور (17 عاما)، قبل قتل ماري لو ناي (62 عاما) وماري جو ناي (60 عاما) ودورثي براون (74 عاما) وباربرا هاثورن (68 عاما).

وأطلق الجاني النار أيضا على مراهقة عمرها 14 عاما، لكنها تمكنت من النجاة، كما شهد اليوم قيامه بنقل عدد من الركاب، لكنه لم يقتلهم.

واستعان دالتون بمسدس من عيار 9 ملم، وبتفتيش منزله عثر على مجموعات من الذخائر التي تخص عددا من البنادق والمسدسات، بحسب ما أفادت الصحيفة.

يُشار إلى أنّه من المتوقع أن يحكم على دالتون بالمؤبد عن كل عملية قتل أي 168 عاما، كون الحكم المؤبد في أميركا يصل إلى 28 عاما.



مصدر الصورة : سبوتنيك

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