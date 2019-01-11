توقيف رجل أعمال صيني بتهمة التجسس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات البولندية رجل أعمال صيني وخبير تكنولوجيا بولندي للاشتباه بهما بحسب ما أعلن نائب الوزير منسق جهاز الأمن الداخلي ماسي فاسيك .

وتم إيقاف البولندي الذي يعمل كخبير أمن تكنولوجيا المعلومات وضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي البولندي ، كما نقلت عنه وكالة الأنباء البولندية. والصيني وهو أحد مدراء فرع شركة "هواوي" بتهمة التجسس.

وأكد فاسيك أن البولندي "شخص معروف في مجال تكنولوجيا المعلومات"، مضيفاً أن التحقيق "يجري منذ وقت طويل وبكثير من العناية".

وقد حدّدت المحكمة بثلاثة أشهر فترة توقيف الرجلين دبليو ويجينغ وبيوتر د كما أكد المتحدث باسم وزارة تنسيق جهاز الأمن ستانيسلاف زارين الذي أعلن فقط عن الاسم الأول للرجلين والحرف الأول من اسم العائلة بما يتوافق مع القانون البولندي.

في بكين، عبرت الحكومة الصينية الجمعة عن "قلقها الشديد" اثر الاعلان عن توقيف مواطن صيني في بولندا في اطار تحقيق بتهمة تجسس.

وقالت الخارجية الصينية في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس إن "الصين قلقة جدا ازاء هذا الملف. نطلب من الدولة المعنية معالجة هذه القضية بشكل يتوافق مع القانون وبطريقة حيادية وكذلك ضمان حقوق الشخص المعني بدقة ومصالحه المشروعة".

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