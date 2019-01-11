تحطم مقاتلة فرنسية ومصرع طاقمها

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن مقتل طيارين فرنسيين بتحطم مقاتلة من نوع "Mirage-2000"، الأربعاء، فوق جبال جورا شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء الخميس إن "عملية الإنقاذ المنفذة في منطقة تحطم مقاتلة Mirage-2000، التي اختفت الأربعاء عن الرادارات، انتهت بتأكيد مقتل قائدي المقاتلة، النقيب بابتيست شيرييه، والملازم أودري ميشلون.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما أثناء طلعة تدريبية​​​، مضيفة أن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، ستتجه الجمعة إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبذوي الطيارين القتيلين.

واختفت الطائرة الأربعاء عن الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرق البلاد حتى تم العثور على حطامها في الجبال.

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