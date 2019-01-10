مقتل شرطيين ومدنيين اثنين في الكونغو

... إكتشاف 4 إصابات جديدة بالإيبولا في الكونغو أعلنت السلطات الصحية في الكونغو إكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس الإيبولا في شرق البلاد فيما تستعد السلطات لتوزيع علاج تجريبي.

... عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية في الكونغو لقي خمسةُُ واربعون شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من ستين آخرين بجروح في أعمالِ عنف قبليّة اندلعت في غربِ جمهورية الكونغو الديمقراطية

... قتلى وجرحى بإنفجار في مانشستر قتل 19 شخصاً وأصيب نحو 50 بجروح جراء "اعتداء إرهابي" داخل قاعة للحفلات في مانشستر بغرب إنكلترا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

... الثلوج تعرقل حركة السفر في ألمانيا والنمسا تسببت الثلوج الكثيفة في فوضى عارمة في قطاع الطيران في ألمانيا والنمسا، السبت، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات الطرق ومسارات القطارات بسبب خطر الانهيارات الثلجية

... ما لا تريد ويكيليكس أن يقال عن مؤسسها جوليان أسانج أثارت رسالة إلكترونية بعثها موقع التسريبات الشهير، ويكيليكس، إلى الصحفيين تهكم مؤسسات إعلامية، معتبرة أن سحر الموقع انقلب عليه.