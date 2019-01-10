مقتل شرطيين ومدنيين اثنين في الكونغو
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قتل شرطيان ومدنيان في مدينة كيكويت بغرب الكونغو الديموقراطية
وذلك عند تدخل الشرطة لتفريق تظاهرات احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز فيليكس تشيسيكيدي، وفقا لقوات الأمن.
وقال قائد شرطة المدينة الجنرال ديودونيه موتيبيكي إنه "خلال عملية ضبط النظام العام اليوم في كيكيوت، قتل شرطيان ومدنيان".
وإلى جانب كيكيوت أحد معاقل خصم الرئيس المنتخب مارتن فايوليو.
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