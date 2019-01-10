اعتقال شخص لإرساله طروداً مشبوهة للسفارات بأستراليا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة -(أ ف ب)



أعلنت السلطات الأسترالية الخميس أنّ الشرطة اعتقلت رجلاً للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الموقوف يبلغ من العمر 48 عاماً وقد اعتقل مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طرداً مشبوهاً إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.

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