9 جرحى في حادثة دهس متعمدة في طوكيو

أخبار الآن | طوكيو- اليابان (أ ف ب)

أصيب تسعة أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، عندما وجّه رجل سيّارته عمدًا في اتّجاه حشد كان يحتفل بحلول رأس السنة , في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام .

وقالت الشرطة إنّ الرجل و يدعى كازوهيرو كوساكابي اعتُقل بسبب محاولته ارتكاب جريمة قتل.

استنادًا إلى وسائل إعلام يابانية، تسبّب كوساكابي بإصابة تسعة أشخاص في شارع تاكيشيتا، الذي كان في ذلك الوقت مغلقًا أمام حركة المرور، وقد كان الناس تجمّعوا فيه للاحتفال بالعام الجديد.

قال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ رجلًا يابانيًا يبلغ 21 عامًا، يدعى كازوهيرو كوساكابي، توجّه بسيّارته "بنيّة القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حيّ هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلّي

ووفقًا لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة إنّه تصرّف بهذه الطريقة "ردًا على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافيّة.

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