نيويورك تختتم الاحتفالات العالمية بحلول العام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أنارت الألعاب النارية سماء تايمز سكوير في نيويورك بألوان متعددة بمناسبة حلول العام 2019 لتنضم بذلك إلى المحتفلين في العالم بأسره لوداع سنة 2018 التي شهدت اضطرابات كثيرة.

ففي ظل درجات حرارة متدنية وتساقط الأمطار احتفل الالاف في نيويورك بالسنة الجديدة بانزال الكرة البلورية التقليدية بحلول منتصف الليل مع عرض ألعاب نارية ضخم في ساحة تايمز سكوير الشهيرة التي غنت فيها كريستينا أغيليرا وستينغ وسنوب دوغ.

وقبيل نزول الكرة البلورية غنت بيبا ريكسا أغنية "إيماجين" لجون لينون فيما رافق الكثيرون في الساحة أغنية "نيويورك نيويورك" التي بثتها مبكرات الصوت.

وكانت احتفالات نيويورك ومدن أخرى على ساحل الولايات المتحدة الشرقي المحطة الأخيرة في احتفالات السنة الجديدة التي عمت العالم من آسيا إلى اوروبا وصولا إلى القارة الأميركية.

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