من كرة تايمز سكوير إلى قنبلة نووية تغريدة تثير الجدل

أخبا رالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قامت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية بتقديم اعتذار رسمي بعد أن نشرت لقطة لطائرة تسقط قنابل على موقع التواصل الاجتماعي توتير مع تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة لإسقاط شيء "أكبر بكثير" من كرة العام الجديد في نيويورك.

وعرضت اللقطة المصورة قاذفة من نوع بي-2 وهي تسقط قنابل ويعقب ذلك حدوث انفجارات على الأرض.

ولاقت الرسالة الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى حذف التغريدة في وقت لاحق من على حساب القيادة الاستراتيجية الأميركية على تويتر.

وذكرت تغريدة الاعتذار ما يلي: "تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد لا تعبر عن قيمنا. نحن نعتذر. نحن ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء".

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