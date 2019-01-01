ماكرون: بإمكان الحكومة القيام بعمل أفضل

أخبار الآن | باريس- فرنسا (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين في رسالته لمناسبة رأس السنة ان الحكومة الفرنسية يمكنها القيام بعمل أفضل لتحسين حياة المواطنين، بعد اسابيع من احتجاجات السترات الصفر.

وقال ماكرون إن نتائج الإصلاحات , لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة . وأضاف أنه يشاطر المواطنين عدم الصبر.

وحض مواطنيه على تفهم تلك الإصلاحات.

وأضاف أنه يشاطر المواطنين عدم الصبر. .

في الوقت نفسه، قال ماكرون إن ذلك لا يمكن أن يعني التخلي عن الإصلاحات، وأشار في كلامه إلى غضب أصحاب " السترات الصفر"، دون أن يذكرها صراحة وقال :" لم نستسلم وبلدنا يعتزم بناء مستقبل أفضل، وهذا هو الدرس المستفاد من 2018".

ووصف ماكرون العام الجديد 2019 بأنه حاسم بالنسبة له، وأكد أنه ليس هناك شيء يستند إلى أكاذيب، ودعا مواطنيه إلى الإبقاء على الثقة والأمل " فالأمل فينا نحن أنفسنا كشعب في مستقبلنا المشترك في حلمنا الأوروبي".

كانت احتجاجات أصحاب "السترات الصفر" وضعت الرئيس الفرنسي/41 عاما/ تحت ضغط كبير، وقد تراجع ماكرون تحت وطأة أحداث الشغب التي صاحبت هذه الاحتجاجات وقدم حزمة اجتماعية كلفت الحكومة مليارات.

وستؤدي هذه الحزمة إلى زيادة نسبة العجز في الموازنة الفرنسية إلى الحد المسموح به البالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي.

المزيد: