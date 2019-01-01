لندن تتعامل مع حادثة الطعن على أنها عمل إرهابي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت الشرطةُ البريطانية إنها تتعامل مع حادثةِ الطعن التي وقعت في محطةِ قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد على أنها عمل إرهابي.

و أضافت مصادر الشرطة أنها اعتقلت رجلا في واقعةِ الطعن يشتبه في تنفيذه العملية, موضحةًً أن ثلاثةَ أشخاص أصيبوا في الواقعة وهم امرأة و رجل وشرطي.

وقال شاهد يُدعى سام كلاك (38 عاما) إنّه سمع المشتبه به يقول "طالما واصلتم قصف بلدان أخرى، فإنّ هذه الأمور ستستمرّ في الحدوث".

وتم توقيف الرجل بشبهة الشروع في القتل، بحسب بيان لشرطة مانشستر.

وأصيبت المرأة في الوجه والبطن، فيما أصيب الرجل في بطنه.

أمّا الجريح الثالث فهو عنصر في الشرطة البريطانية وأُصيب في كتفه.

وحصلت عملية الطعن نحو الساعة 20,50 (بالتوقيت المحلّي وغرينتش) بينما كان العديد من سكان مانشستر في الشوارع يشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد.

وقدّم الشاهد كلاك رواية مفصّلة عن الهجوم. وقال "سمعت هذا الصراخ المرعب جدا، ونظرت إلى رصيف المحطة، قد جاء في اتّجاهي. رأيتُ أنّه كان لديه سكين مطبخ بشفرة طولها نحو 30 سنتيمترا"، مضيفا "كان الأمر مرعبا جدا".

وقالت شاهدة عرّفت عن نفسها باسم ريبيكا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية "كان أكثر صراخ مرعب سمعته في حياتي وعندما استدرت رأيت الجميع يركض باتجاهي".

وتابعت "قفزت فوق سكة الترام ورحت أركض واختبأت خلف ألواح خرسانية تحت أحد الأقواس.

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