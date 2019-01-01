قتل 15 شرطيا أفغانيا في هجومين لطالبان

أخبار الآن | سربل - أفغانستان (متابعات)

قتل خمسة عشر شرطيا في هجومين مفاجئين شنتهما طالبان في ولاية سربل شمالي أفغانستان، وفقا لمسؤول.

وقال رئيس مجلس الولاية محمد نور رحماني إن واحدا وعشرين آخرين أصيبوا بجروح في الهجومين اللذيّن وقعا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.

من جانبه، أعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الجماعة عن الهجومين.

ففي الهجوم الأول، الذي كان على مشارف مدينة ساريبول - عاصمة الولاية، أطلقت القوات الأفغانية قذائف مدفعية ثقيلة في محاولة للتصدي لمقاتلي طالبان، ولاذ السكان المحليون بالفرار بحثا عن الأمان.

وأضاف أن معارك مسلحة شرسة استمرت ساعات عدة في منطقة سيد وخارج ساريبول، عاصمة الولاية.

وتنفذ طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الأفغانية رغم تكثيف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب - التي استمرت 17 عاما - عن طريق المفاوضات.

إقرأ أيضاً:

قتل العشرات من طالبان بغارات جوية بأفغانستان

زلماي خليل زاد يأمل باتفاق سلام مع طالبان